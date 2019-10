Während in Vorarlberg in dieser Woche der Regierungspakt zwischen ÖVP und Grünen wohl besiegelt wird, ist es in Wien bis dorthin noch ein weiter und steiniger Weg. Die türkis-grünen Sondierungen gehen nun aber in die heiße Phase. In den kommenden zwei Wochen werden zahlreiche Themenblöcke, darunter etliche schwierige und kontroverse, durchgearbeitet.