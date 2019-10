Sie kommen so sicher wie das Amen im Gebet - die Dämmerungseinbrüche! Und auch wenn für die Polizei die „Saison“ erst im November (siehe Grafik unten) beginnt, so häufen sich bereits jetzt die Meldungen über Coups. Am vergangenen Wochenende wurden bereits erste Fälle in der Steiermark bekannt.