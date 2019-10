Die Tagungen dauern oft bis tief in die Nacht. Wie anstrengend ist es, Mandatar zu sein?

Muchitsch: Das neue Arbeitszeitgesetz mit maximal zwölf Stunden am Tag gilt für Abgeordnete nicht, Sitzungen dauern bis zu 18 Stunden. Aber die Demokratie braucht Zeit. Mich ärgert nur, wenn man von der Kamera eingefangen wird, wenn man nach Stunden einmal gähnt oder Zeitung liest.

Ribo: Vor den langen Sitzungen habe ich ehrlich gesagt Respekt. Da werde ich viel Kaffee brauchen. Aber ich habe zwei Kinder, schlaflose Nächte kenne ich.

Muchitsch: Die wirklich fundierte Arbeit findet in den Ausschüssen statt. In arbeitsreichen Wochen ist man von Montag bis Freitag in Wien, dann bis Sonntag im Wahlkreis unterwegs.

Ribo: Graz ist für uns Grüne eine wichtige Stadt. Zumindest einen Tag in der Woche möchte ich weiterhin hier unterwegs sein.