Rückblick: Am 13. Oktober 2009 gab Maier seinen Rücktritt in der Hofburg bekannt. Zehn Jahre vor Marcel Hirscher verabschiedete sich mit Maier also bereits einer der größten Sportler Österreichs in die Ski-Pension verabschiedet. Mit dem Rücktritt sorgte der heute 46-Jährige in der ganzen Nation für Aufsehen. Als Maier zurücktrat, befürchtete man aus österreichischer Sicht das Schlimmste. Nur wenige hatten 2009 bemerkt, dass es da bereits einen dreifachen Junioren-Weltmeister namens Hirscher gibt.