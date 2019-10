Beim jährlichen bundesweiten Zivilschutz-Probealarm, der am Samstag zwischen 12 und 12.45 Uhr stattgefunden hat, wurden insgesamt 8213 Sirenen auf ihre Funktionstüchtigkeit getestet. 99,71 Prozent (8189 Sirenen) funktionierten einwandfrei. Überhaupt keine Ausfälle gab es im Burgenland, in Vorarlberg und Wien. In Kärnten funktionierten zehn Sirenen nicht.