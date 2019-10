Da waren es nur noch sechs! Beim gestrigen Zivilschutz-Probealarm in der Steiermark sprangen von den 1278 Sirenen 1272 an, nur sechs (im Vorjahr waren es acht) verweigerten den Dienst. Die nicht funktionierenden Sirenen werden sofort überprüft und repariert, war aus dem Büro von Katastrophenschutzreferent Michael Schickhofer zu erfahren. Fehlerfrei unterwegs waren mit Burgenland, Wien und Vorarlberg dieses Mal drei Bundesländer, einen Ausfall verzeichnete Tirol, in Kärnten gab es gleich zehn defekte Sirenen.