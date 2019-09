„Wir sind eine Einheit, diese heißt freiheitliche Familie“, rief Hofer den am Vormittag in der Plus City in Pasching zusammengekommenen blauen Funktionären und Fans zu. Genau diese Einheit beschwor zuvor auch die John Otti Band, die ihr bei FPÖ-Veranstaltungen seit Jahren bewährtes Programm abspulte. Mit Hits wie „Wir sind eine große Familie“, Andreas Gabaliers „Hulapalu“ und der Quasi-Parteihymne „Immer wieder Österreich“ stimmte Sänger Werner Otti die Fans auf das Kommen der Parteigranden ein.