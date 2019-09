Mikaela Shiffrin (USA/Gesamtweltcupsiegerin - auf Twitter): „Marcel, gratuliere zu deiner sensationellen Karriere. Es war so inspirierend, dir über die Jahre zuzuschauen. Ich denke, ich spreche für alle, wenn ich sage: Wir werden es wirklich vermissen, dir im Weltcup zuzusehen. Du hast so viel Aufregung in die Rennen und in den Sport gebracht. Alles Gute für deine Zukunft, viel Glück - die besten Wünsche für deine Familie!“