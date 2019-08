„Bargeld ist ein Auslaufmodell“: Beim Mobilfunker A1 will man mit einem Pilotprojekt die Akzeptanz digitaler Währungen wie dem Bitcoin als Zahlungsmittel testen. In einigen A1-Shops in Österreich werden deshalb ab sofort verschieden Krypto-Währungen akzeptiert - neben dem Bitcoin auch Litecoin, Dash, Ethereum, Ripple sowie Stellar.