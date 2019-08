„Krone“:Die längste Hitzewelle hielt im Jahr 2003 das Land in Atem - in mehreren Städten gab es damals über 50 Tage mit mehr als 30 Grad. Was kommt in Zukunft noch auf uns zu?

Brigitta Hollosi: Hitzewellen sind länger und häufiger geworden. Wir müssen je nach Szenario mit einer Zunahme von Hitzetagen von 15 bis 40 pro Jahr rechnen.