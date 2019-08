„E“ gestrichen, weil Parteiname zu lang

In den Wahlvorschlägen müssen die Wahlwerber einen Parteinamen anführen. Bei der erstmals österreichweit antretenden Partei „Wandel“ fiel dieser auffällig lang aus: „Wandel - Aufbruch in ein gemeinwohlorientiertes Morgen mit guter Arbeit, leistbarem Wohnen und radikaler Klimapolitik. Es gibt viel zu gewinnen.“ So wollen Fayad Mulla und seine Mitstreiter genannt werden. Dafür müssen sie in der Kurzbezeichnung am Stimmzettel, für die nur fünf Buchstaben erlaubt sind, auf ein „E“ verzichten - also lautet die Abkürzung „WANDL“.