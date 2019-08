So nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Single auf:

Schicken Sie Ihr Schreiben an:

„Kronen Zeitung“

Kennwort: „Sommerliebe“

Postamt 1090, Postfach 111

Geben Sie bitte Namen, Alter und Ort Ihres Singles in dem Schreiben an.



Oder senden Sie ein E-Mail an:

sommerliebe@kronenzeitung.at

Betreff: Name, Alter, Ort Ihres Singles



Wir leiten Ihre Post nach kurzer Prüfung nur weiter, wir haben keinen Einfluss darauf, ob sich die betreffende Person meldet. Ihre Daten werden nicht gespeichert und nach Weiterleitung gelöscht. Wir führen keine Korrespondenz.