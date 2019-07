Mit dem Mate 20 X 5G hat Huawei am Mittwochabend in Wien sein erstes 5G-fähiges Smartphone für den österreichischen Markt vorgestellt. Ausgestattet mit dem hauseigenen 5G-Modem Balong 5000, sollen Nutzer mithilfe des Geräts einen kompletten Film mit zwei Gigabyte in nur 20 Sekunden herunterladen können - den entsprechenden Tarif und vor allem das nötige 5G-Netz vorausgesetzt.