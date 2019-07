Serienmeistertitel in Österreich, Platz drei in Deutschland und mit beiden Mannschaften in der Gruppenphase der Champions League - die Fußball-Engagements von Dietrich Mateschitz entwickeln sich aktuell ganz zu seiner Zufriedenheit. In den nächsten drei Jahren soll auch der deutsche Titel folgen, offenbarte der Red-Bull-Chef in einem Interview.