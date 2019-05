„Sind nicht bereit, Italiens Schulden zu bezahlen“

Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) hat die neueste Forderung des italienischen Innenministers Matteo Salvini nach einer Aufweichung der Euro-Stabilitätskriterien nicht kommentarlos hingenommen und am Mittwoch mitgeteilt: „Wir sind nicht bereit, für die Schulden Italiens zu bezahlen.“ Durch das bewusste Vorantreiben der Schuldenspirale könne nicht länger ausgeschlossen werden, dass sich Italien zu einem zweiten Griechenland entwickle. Eine Regierung, die sich nicht an die EU-Schuldenregeln halte, damit ungeschoren davonkomme und dann zu allem Überdruss auch noch die Aufweichung der Euro-Stabilitätskriterien fordere, setze ein klares Zeichen, dass es die von Kanzler Sebastian Kurz geforderte EU-Reform mit schärferen Sanktionen brauchte, so Löger.