„Doppel-Pole“ für Mercedes-Asse Bottas & Hamilton!

Bottas fuhr zum neunten Mal in seiner Karriere und nach Shanghai und Baku zum dritten Mal in Folge auf die Poleposition. „Der Start in die Saison ist geglückt, ich fühle mich im Auto immer wohler“, meinte Bottas. Er könnte der dritte Finne nach Mika Häkkinen (1998-2000) und Kimi Räikkönen (2005, 2008) werden, der auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya triumphiert. Die schnellste Streckenrunde (1:15,406) gehört seit Samstag bereits ihm. „Er ist richtig gut in Form, bringt es auf den Punkt“, bemerkte Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Sein Schützling hatte sich auch nach einem Öl-Leck am Freitag und einem Ausritt im letzten Training nicht aus der Ruhe bringen lassen.