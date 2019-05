Englands Finalisten schreiben Europacup-Geschichte

Seit Donnerstagabend stehen sie fest, die Endspiele im Europacup. Das Finale der Champions League bestreiten am 1. Juni in Madrid der FC Liverpool und Tottenham Hotspur, im Finale der Europa League stehen sich am 29. Mai in Baku der FC Chelsea und der FC Arsenal gegenüber. Damit stellt die englische Premier League alle vier Finalisten. Das hat es in der 60-jährigen Geschichte der kontinentalen Vereinswettbewerbe überhaupt noch nie gegeben. Unfassbar: Mit Tottenham, Arsenal und Chelsea kommen sogar drei aus London!