Feuerteufel: Neun Brandstiftungen in einer Nacht

Nach der Festnahme eines 72-Jährigen, der in Leoben 19 Müllcontainer angezündet haben soll, sorgen nun in der Stadt und in der Region irre Feuerteufel für Unruhe. Nachts zündeten sie einen Hochsitz sowie acht Mistkübel an, darunter einen in der Nähe eines Bauernhauses. Die Feuerwehr verhinderte eine Katastrophe.