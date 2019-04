Michael Ludwig aktiviert „Kampfmaschine SPÖ Wien“

Bürgermeister Michael Ludwig hat in seiner ersten Rede als Vorsitzender am Landesparteitag der Wiener SPÖ in der Messehalle zu einem Rundumschlag gegen die türkis-blaue Bundesregierung ausgeholt und die Genossen auf Einigkeit sowie die Herausforderungen der Zukunft eingeschworen. Dazu will er die „Kampfmaschine SPÖ Wien“ in Fahrt bringen, um den politischen Mitbewerbern zu zeigen, „was wir können“. Am späten Nachmittag wurde der Landesparteichef mit 90,8 Prozent der Stimmen in seinem Amt bestätigt.