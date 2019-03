Hirscher holt 8. große Kugel! Vonn-Rekord geknackt

„Kann man gar nicht in Worte fassen“

„Das war für meine Verhältnisse heute nichts“, so Hirscher über seinen sechsten Platz - Österreichs Ski-Star gab sich im Ziel gewohnt selbstkritisch. Seine Freude über die achte große Kristallkugel in Folge war dennoch riesengroß: „Das kann man gar nicht in Worte fassen!“ Fakt ist, dass Hirscher heuer bisher zehn Rennen gewinnen konnte. Sein Fazit: „Nach dieser Saison darf ich nicht jammern und das werde ich in zehn Minuten auch nicht mehr machen“, so der Jung-Papa, der an diesem Tag ausnahmsweise anderen Athleten den Vortritt hatte lassen müssen.