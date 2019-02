Capitals gewinnen Torfestival gegen Graz

Salzburg unterlag ohne die Rekonvaleszenten Thomas Raffl und Alexander Pallestrang zu Hause gegen Fehervar mit 1:4 und verlor mit der sechsten Niederlage in den jüngsten sieben Spielen weiter an Boden. John Hughes ließ die Bullen mit dem Anschlusstor zum 1:2 (37.) nur kurz Jubeln, Fehervar schlug eine Minute später zurück und feierte schließlich den ersten Sieg in der Platzierungsrunde. „Bis auf das Unterzahlspiel müssen wir uns schnellstens in allen Bereichen verbessern“, forderte Salzburg-Trainer Greg Poss.