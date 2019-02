Apple vs. Huawei: Showdown in der Kärntner Straße

Huawei will mit Beratung punkten

Punkten will man bei Huawei - wie auch beim Rivalen aus Cupertino ganz in der Nähe - mit persönlicher Beratung und einer „individuellen User-Experience“. Geplant seien „Showrooms, Experience Zones und Studios“, in denen man die Huawei-Welt präsentieren und potenziellen Kunden die Möglichkeit geben will, sie auszuprobieren.