Guaido von mehreren EU-Staaten offiziell anerkannt

Kurz hatte Montagfrüh zwei Tweets auf Spanisch veröffentlicht. „Das Regime von Maduro hat sich bisher geweigert, eine freie und faire Präsidentschaftswahl zu akzeptieren“, hatte der Kanzler seine Entscheidung, Guaido als Interimspräsidenten zu akzeptieren, bereits am Sonntag in einem Tweet auf Englisch begründet. Er habe „unsere volle Unterstützung bei seinen Bemühungen zur Wiederherstellung der Demokratie in Venezuela, das schon viel zu lange unter sozialistischer Misswirtschaft und einem fehlenden Rechtsstaat leidet“, so Kurz dann auf Spanisch.