39-jähriger Drogenkurier auf Autobahn festgenommen

Aufgrund typischer Symptome einer Suchtmittelbeeinträchtigung wurde am 26. Jänner um 16.10 Uhr ein 39-jähriger Grazer auf einem Autobahnrastplatz an der Mühlkreisautobahn einer genaueren Kontrolle unterzogen. Bei der Durchsuchung seines Pkw fanden die Beamten zwei Pakete mit insgesamt ungefähr zwei Kilogramm Marihuana. Der Mann gab gegenüber den Polizisten an, dass er lediglich für den Transport von einem Ort nahe der tschechischen Grenze nach Graz zuständig gewesen wäre.