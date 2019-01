Fast Hälfte der Kindergärten mehr als 5 Wochen zu

Burgenland als Schlusslicht

Bei den Krippen ist das Bild differenzierter: Auch hier ist das Burgenland Schlusslicht - fast drei Viertel der Einrichtungen haben länger als fünf Wochen geschlossen. In Oberösterreich ist es etwa die Hälfte, in Kärnten und Niederösterreich rund 30 Prozent, in Vorarlberg ein Viertel, in Tirol 14 Prozent und in der Steiermark fast keine.