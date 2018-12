Abzocke! Telefon-Betrüger locken in die Falle

Jede Sekunde bringt den dreisten Ganoven Geld

Quasi instinktiv werden die „Auserwählten“ zum Rückruf verleitet - sei es aus Neugier oder reine Höflichkeit. Und genau das könnte richtig teure Folgen haben. „In den Fällen, in denen ein Rückruf erfolgt, erhalten die Täter in der Folge für jede Sekunde, in der die Verbindung aufrecht ist, ein Entgelt ausbezahlt“, heißt es von Seiten der heimischen Regulierungsbehörde RTR. „Diejenigen, die sich täuschen lassen und einen Rückruf tätigen, hören in der Regel nur Tonbandansagen, die so gestaltet sind, dass die Verbindung möglichst lange aufrecht gehalten wird.“