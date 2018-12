Sisi bei Kurz: Gemeinsam gegen illegale Migration

„Bei so einem Empfang wird einem warm ums Herz“

Sisi bedankte sich für den herzlichen Empfang in Österreich und betonte einmal mehr die Wichtigkeit von Stabilität und Sicherheit im Mittelmeerraum. die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Region müssten beendet werden. Sisi freute sich insbesondere, dass viele in Österreich lebende Ägypter am Montag in der Kälte ausgeharrt hätten, um ihn in Wien zu begrüßen. „Bei so einem Empfang wird einem warm ums Herz“. Ägyptische Oppositionsgruppen in Österreich kritisierten den Besuch und gaben zu Bedenken, dass Sisi für viel Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sei.