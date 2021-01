„Lasst uns für Edwin beten. Denken wir an ihn und an das, was dieser 46-jährige Mann gefühlt haben muss, in dieser eisigen Kälte, verlassen von allen, auch von uns. Lasst uns für ihn beten.“ – Diese berührenden Worte sprach Papst Franziskus bei seinem Angelusgebet am Sonntag in Rom für Edwin, den erfrorenen Obdachlosen aus Wien.