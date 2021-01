„Motor des kulturellen Lebens“

Auch Innenminister Karl Nehammer gedenkt Brauer in einem Tweet (siehe unten), in einer Aussendung lobte er dessen Einsatz für die Demokratie: „Arik Brauer war sowohl ein Mahner, aber auch ein Verbinder zwischen den Generationen. Sein frühes Leben war geprägt durch die schreckliche Zeit des NS-Regimes in Österreich und dem Holocaust. Arik Brauer war ein Motor des kulturellen Lebens in Österreich nach 1945, mit einer unglaublichen Bandbreite und ohne jegliche Berührungsängste. Sein Einsatz für Demokratie und nicht zuletzt seine Gedenkrede am 08. Mai 2018 zum Kriegsende in Europa werden mir unvergessen bleiben.“