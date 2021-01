Mutationen breiten sich in Österreich aus

Unterdessen scheinen sich die neuen und besonders ansteckenden Mutationen des Coronavirus auch in Österreich immer stärker auszubreiten. In Hochfügen im Zillertal, wo am Samstag ein Cluster mit der südafrikanischen Virus-Variante entdeckt worden war, schloss man am Sonntag vorsorglich das Skigebiet.