Österreichs Handball-Männer haben bei der WM in Ägypten auch das zweite Spiel des President‘s Cup um die Plätze 25 bis 32 gewonnen! Dem 36:22 über Marokko folgte am Freitag ein 33:31 gegen Chile, womit die ÖHB-Auswahl in Gruppe II vor dem letzten Match gegen Schlusslicht Südkorea (Sonntag, 18 Uhr) Platz eins sicher hat und im schlechtesten Fall Gesamt-26. werden kann. Gegner im abschließenden Platzierungsspiel am Mittwoch ist dann der Sieger von Gruppe I, also Tunesien, DR Kongo oder Angola.