Der Demokrat Joe Biden wurde am Mittwoch als 46. und ältester Präsident der US-Geschichte vereidigt. Der 78-Jährige erlebte in fünf Jahrzehnten in der Politik viele Höhen und Tiefen - und immer wieder private Tragödien. So etwa 1972 den Tod seiner ersten Ehefrau Neilia und der gemeinsamen Tochter Naomi sowie 2015 das Ableben seines Sohnes Beau, der im Alter von nur 46 Jahren an einem Gehirntumor starb.