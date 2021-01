Testlauf für Impfstraße

In Wels können nur 550 Personen, gerade einmal 18 Prozent der Über-80-Jährigen, geimpft werden- wie berichtet. Die Erfahrungen in der Stadthalle sind laut Bürgermeister Andreas Rabl wertvoll. „Wir brauchen nur rund fünf Minuten für den Stich.“ Hier ließe sich gut eine Impfstraße einrichten. „Wenn wir hier 300 Leute pro Tag testen, können wir auch 300 pro Tag impfen“, so Rabl. Er kritisiert die Strategie des Bundes: „Diese sieht Impfungen der breiten Bevölkerung nur bei den Hausärzten vor.“ Mit einer zentralen Impfstraße in der Stadthalle könnte man aber die Menschen „wie am Fließband“ immunisieren.