Am Donnerstag beraten die EU-Staats- und Regierungschefs per Videogipfel über die Frage eines europäischen Corona-Impfpasses und möglicher Privilegien für Geimpfte. Bereits davor ist ein Ausblick der EU-Kommission bezüglich einer möglichen Durchimpfungsrate, der am Dienstag veröffentlicht werden soll, durchgesickert. So will man in Brüssel bis zum Sommer eine Impfrate von rund 70 Prozent der Erwachsenen in der Europäischen Union erreichen. Bis März laute das Zwischenziel, 80 Prozent der Menschen über 80 Jahre und der Beschäftigten im Gesundheitswesen zu immunisieren.