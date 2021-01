Kärnten: Anzeige wegen Vorreihungsvorwürfen

Falls nicht alles für selbst ernannte Vorgereihte im Land aufgebraucht wird: Für Unverständnis und Ärger sorgen allen voran Politiker und örtliche Prominenz, die bei den von den Alten- und Pflegeheimen georderten Impfdosen mitnaschen. Da sollen Leute als vermeintliche Hochrisikopatienten eingetragen worden sein, um früher an die erste Teilimpfung zu kommen, auch von Geschenken an Heime ist die Rede. In Kärnten hat das Land in einem Fall eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft angekündigt. Auch in Salzburg und Oberösterreich waren Vorwürfe laut geworden, ebenso im Burgenland, die man gegenüber der „Krone“ zurückwies.