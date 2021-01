Extreme Schneemengen

Extreme Schneemengen verzeichneten vor allem Osttirol und Oberkärnten. „Hier hat es in einigen Regionen bereits zwei- bis dreimal so viel geschneit wie im Mittel im gesamten Winter“, so die Meteorologen. In Kötschach-Mauthen liegt die Neuschneesumme bei 331 Zentimeter, sonst sind es im Schnitt insgesamt 110 Zentimeter - schon 200 Prozent über dem Mittel. In Lienz hält man aktuell bei 271 Zentimetern, in einem Durchschnittswinter sind es 65 Zentimeter, das bedeutet sogar 300 Prozent über dem Mittel.