Brasilianische Mutation „bereitet Sorge“

Große Sorge bereitet dem Bundeskanzler die brasilianische Variante des Coronavirus. Darum soll bei einer Videokonferenz der EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstagabend auch über einheitliche Landeverbote gesprochen werden. Kurz machte deutlich, dass es ein generelles Vorgehen bei Reisebeschränkungen brauche, insbesondere bei Einreisen aus Drittstaaten. Denn: „Sobald man über andere Länder in der EU ausweichen kann, hat das nur bedingt Sinn“, sagte er. Landeverbote in einzelnen Ländern können prinzipiell einfach umgangen werden.