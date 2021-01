Die Caritas schlug jüngst Alarm: In Wien seien die Obdachlosenasyle bereits zu 90 Prozent voll! Auch in der Murmetropole ist der Andrang groß, so dramatisch ist die Situation aber noch nicht: „430 Betten stehen in Graz zur Verfügung - drei Viertel davon sind aktuell belegt“, berichtet Stadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP).