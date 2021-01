Die Los Angeles Lakers haben ihre Siegesserie in der NBA ausgebaut und auch das Heimspiel gegen die New Orleans Pelicans gewonnen. Nach zuletzt vier Auswärtssiegen in Serie bezwang der Meister mit Basketball-Superstar LeBron James die Pelicans am Freitagabend in der eigenen Halle 112:95. Mit nun elf Siegen sind die Lakers das derzeit beste Team der Liga.