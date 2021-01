Marchetti ist in Italien ein sehr bekannter Fußballspieler. Er war Nationalteamtorhüter, er war bei der WM 2010 dabei, danach hielt er Lazio neun Jahre lang die Treue. Jetzt im Sommer wechselte er nach Genua, wo er sich, trotz Abstiegssorgen, wohlzufühlen scheint. Vor dem Training in Pegli dachte er, es gehe sich noch aus, das Auto schnell zum Waschen zu bringen, damit es wieder so glänzt, wie früher.