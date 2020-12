Freiheit oder Zwang: In einigen EU-Ländern wird heftig über eine Corona-Impfpflicht diskutiert. Auch Debatten über mögliche Sanktionen gegen Verweigerer gibt es bereits. So plant Spanien etwa eine öffentliche Liste mit Personen, die das Corona-Vakzin ablehnen. In Österreich betonten Bundeskanzler und Gesundheitsminister unlängst erneut, dass an eine Impfpflicht nicht gedacht ist.