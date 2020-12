Kontingente für niederösterreichische Skigebiete erschöpft

Am Semmering in Niederösterreich waren die Kontingente am Sonntag ebenso erschöpft wie in Mönichkirchen-Mariensee, bei den Annaberger und den Ötscherliften. Am Semmering musste wegen Gefahr im Verzug auch die letzte Rodelwiese gesperrt werden, wegen Sturms wurde am Skigebiet Hochkar am Vormittag der Betrieb auf den meisten Liftanlagen eingestellt. Am Montag bleibt das Skigebiet gänzlich geschlossen.