Aufwendigst gestaltet ist die Christmas-Deko bei den superreichen Kardashians und Ecclestones. Tamara Ecclestone zaubert alljährlich Weihnachtsbäume in ihr Zuhause, die sich vor Schmuck nur so biegen. Und am ersten Advent kommt schon einmal ein Elf vorbei, um die Saison einzuläuten.