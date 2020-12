Österreich am Vormarsch

Warum nun ein Kapazunder wie Ellis an der Mur ist? Etwas Glück war dabei. „Wegen Corona haben wir in Sheffield kein Team für die oberste Liga gestellt. Genau in dieser Zeit hat die Mama von UBI-Spielerin Erin Foxhall mit einem Kollegen geplaudert, ob er nicht jemanden für einen Trainerposten in Graz wüsste. Dann bin ich kontaktiert worden“, so die Britin, die sich in Österreich sehr wohl fühlt.