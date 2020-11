Söder: "Tolles Jahr, was?"

Kurz: „Wie?“

Söder: „Die Leute haben wieder Achtung vor uns. Respekt vor der Politik.“

Kurz: „Du wirst trotzdem nicht Kanzler.“

Söder: „Wenn ich einen Rat brauche, sag ich’s dir früh genug. Fahrt ihr Ösis jetzt Ski im Winter?“

Kurz: „Wenn der Schnee kommt, bestimmt.“

Söder: „Ihr habt halb Europa angesteckt. Schon vergessen? Zwischgl?“

Kurz: „Ischgl heißt der Ort! Corona ist so eine Sache. Die einen sagen dies, die anderen das.“

Söder: „Werd jetzt nicht wankelmütig, Basti. Wir sind auf der Zielgeraden. Wir haben alles erreicht. Die Demokratie ist Geschichte. Ihr wollt also tatsächlich Skifahren?“

Kurz: „Wenn ich es verbiete, wird sich keiner daran halten.“

Söder: „Die haben sich wochenlang einsperren lassen, also werden sie das auch noch schlucken. Du musst den Leuten mehr Angst machen.“

Kurz: „Hab ich ja. Aber sie glauben mir nicht mehr. Was schlägst du vor?“

Söder: „Skier wegsperren bis zum 15. Mai.“

Kurz: „Wie bitte?“

Söder: „Da liegen noch bestimmt ein paar ungebrauchte Flüchtlingszelte bei euch rum. Die lässt du aufstellen und verwendest sie als Ski-Depot. Jeder Haushalt muss seine Brettln abgeben.“

Kurz: „Markus.“

Söder: „Knick jetzt bloß nicht ein, wo wir auf der ...

Kurz: “ ... Zielgeraden sind, ja ich weiß. Dir ist Corona, glaube ich, zu Kopf gestiegen.“

Söder: “Hier geht es um vorausschauende Politik, mein Lieber. Weißt du eigentlich, wie gefährlich das Virus ist?“

Kurz: “Das musst du mir nicht sagen. Ich sag’s ja den ganzen Tag. Nein, jetzt im Ernst: Das kann ich unseren Leuten nicht verkaufen. Fußball und Skifahren. Wenn ich ihnen das verbiete, hänge ich an Weihnachten am Christbaum.“

Söder: “Apropos Weihnachten. Fährst du weg?“

Kurz: “Weiß noch nicht. Und du?“

Söder: “Mal schauen. Vielleicht eine Woche Skifahren in Aspen.“

Kurz: “Du, der Anschober ist in der anderen Leitung. Er hat neue Zahlen.“

Söder: “Na, dann: Servus! Und lass dir das mit den Flüchtlingszelten noch einmal durch den Kopf gehen. Ein guter Synergieeffekt.“

Kurz: “Ich möchte noch nicht sterben. Servus!"