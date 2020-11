Das betont auch Kati Pletzer-Ladurner, Gründerin und Miteigentümerin des Reisebüros „Die Profiurlauber“, das sich in St. Johann befindet. Sie wandte sich mit einem Hilfeschrei an die „Tiroler Krone“: „Wir versuchen, unseren Beitrag zur Bewältigung der Pandemie zu leisten – so gut wir können, im Rahmen unserer Möglichkeiten und darüber hinaus! Aber das, was die Reisebranche gegenwärtig ertragen muss, ist ganz einfach zu viel verlangt!“