Großbritannien: Schon in einer Woche könnten in Großbritannien Massenimpfungen starten. Das berichten britische Medien unter Berufung auf Regierungskreise. In den kommenden Tagen soll der Corona-Impfstoff des deutschen Biotechunternehmens Biontech und des US-Pharmakonzerns Pfizer auf der Insel zugelassen werden. Der Nationale Gesundheitsdienst NHS sei angewiesen worden, sich für eine Verabreichung ab dem 1. Dezember bereit zu halten. Auch der britische Pharmakonzern AstraZeneca ist mit den Behörden in Gesprächen.