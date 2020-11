Im Neue-Werft-Gebäude in der Industriezeile in Linz hat Seven Bel im zweiten Stock seinen Sitz. Gründer Thomas Rittenschober, seine Frau und Finanzverantwortliche Barbara, Vertriebschef Michael Andessner und vier Software-Entwickler geben hier Gas, um die Sound-Scan-Technologie zu verbreiten.