Chancenlos, so der Steirer, sei man in keinem Spiel. Auch nicht gegen Salzburg. „Aber wir brauchen dann in allen Bereichen unser Spitzenniveau“, unterstrich Ilzer. Er will nach der Heimniederlage gegen den LASK - es war die erste der Saison - keine weitere folgen lassen. Ansonsten droht Sturm in der Tabelle aus den Top-Sechs zu fallen. Otar Kiteishvili absolvierte in dieser Woche bereits Teile des Mannschaftstrainings, für den Georgier kommt das Spiel aber noch zu früh. Defensivspieler Jon Gorenc-Stankovic könnte nach seiner Knieverletzung rechtzeitig fit werden.