Würden nur ein paar Kleinigkeiten nicht passen, wären die Gegner in London einfach zu stark. „Dann passiert so eine Zwei-Satz-Niederlage.“ Seinen Halbfinal-Gegner wird Thiem erst am späteren Freitagnachmittag kennen: Er trifft auf den Gruppen-Zweiten im Pool „Tokio 1970“. Dieser zweite Platz im Halbfinale neben dem zweiten Pool-Sieger Daniil Medwedew (RUS) wird am Freitag zwischen Djokovic und Zverev ermittelt. Dass er nun als Gruppen-Sieger gegen den möglichen Gruppen-Zweiten Djokovic schon im Halbfinale drankommen könnte, stört Thiem nicht.